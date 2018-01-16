В Алтайском крае мужчина отправил "ясновидящей" больше 186 тысяч рублей, чтобы вылечиться

Житель Бийска перевел мошеннице 186 тыс. рублей. Она обещала мужчине выздоровление, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, в декабре 68-летний бийчанин увидел по телевизору рекламу, в которой говорилось о "ясновидящей", способной вылечить. Услуги женщины стоили 11 тыс. рублей. Мошенница продиктовала номер своего счета и потерпевший начал отправлять деньги. Мужчина созванивался с "ясновидящей" и за десять дней перевел ей больше 186 тыс. рублей.
Женщина рассказала, что бийчанин вернет свои деньги, выиграв в лотерее. Однако позднее потерпевший ничего не выиграл и не выздоровел.
Полицейские проводят проверку.
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