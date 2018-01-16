В Алтайском крае мужчина отправил "ясновидящей" больше 186 тысяч рублей, чтобы вылечиться

По предварительной информации, в декабре 68-летний бийчанин увидел по телевизору рекламу, в которой говорилось о "ясновидящей", способной вылечить. Услуги женщины стоили 11 тыс. рублей. Мошенница продиктовала номер своего счета и потерпевший начал отправлять деньги. Мужчина созванивался с "ясновидящей" и за десять дней перевел ей больше 186 тыс. рублей.

Женщина рассказала, что бийчанин вернет свои деньги, выиграв в лотерее. Однако позднее потерпевший ничего не выиграл и не выздоровел.

Полицейские проводят проверку.