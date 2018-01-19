В Алтайском крае мужчина ударил родственника ножом, а потом угнал машину скорой помощи

По предварительной информации, родственники поссорились, а затем один из мужчин ударил ножом другого. Подозреваемый был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, он вел себя неадекватно.

Когда на место ЧП приехали медики, то мужчина начал угрожать им ножом и заставил выйти из автомобиля. После этого подозреваемый забрался в салон и угнал машину скорой помощи.

Мужчину задержали сотрудники ГИБДД. Полицейские проводят проверку.