В Алтайском крае мужчина ударил родственника ножом, а потом угнал машину скорой помощи

В селе Санниково утром 19 января мужчина ударил родственника ножом, а затем угнал автомобиль медиков, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого МВД.
По предварительной информации, родственники поссорились, а затем один из мужчин ударил ножом другого. Подозреваемый был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, он вел себя неадекватно.
Когда на место ЧП приехали медики, то мужчина начал угрожать им ножом и заставил выйти из автомобиля. После этого подозреваемый забрался в салон и угнал машину скорой помощи.
Мужчину задержали сотрудники ГИБДД. Полицейские проводят проверку.
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