В Алтайском крае мужчину отправили в колонию на 19 лет за жестокое убийство свидетельницы

Суд установил, что осужденный нигде не работал и жил в съемной квартире. В феврале 2017 года он украл из чужого сарая двух домашних птиц. Ущерб составил 870 рублей. Жительница Чарышского района была свидетельницей и дала показания против мужчины.

Спустя время злоумышленник избил потерпевшую дома металлической трубой, а затем вывел на берег реки. Там он продолжил избиение и нанес в общей сложности минимум 45 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам. Женщина скончалась.

Скрывая следы, осужденный вместе со своей знакомой сбросил тело потерпевшей в реку. Труп нашли на следующее утро.

Злоумышленник также пригрозил женщине, которая помогала ему прятать труп, убийством, если она что-нибудь расскажет.

— Уже в ходе предварительного следствия, во время ознакомления с материалами уголовного дела, виновный, пытаясь помешать расследованию, разорвал ряд процессуальных документов, — отмечают в ведомстве.

Присяжные решили, что злоумышленник не заслуживает снисхождения. Суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.