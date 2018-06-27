В Алтайском крае мужчину отправят в колонию на 15 лет за поджог дома с рыбаками

Жителя Павловского района признали виновным в убийстве и покушении на убийство двух человек, совершенные с особой жестокостью. Он поджег дом, в котором находились рыбаки, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в середине декабря 2017 года обвиняемый выпивал со знакомыми в "рыбацком домике" в Ларичихинском лесничестве в Павловском районе. Он поссорился с одним из рыбаков и уехал на снегоходе. Злоумышленник дождался, пока мужчины уснули и вернулся с емкостью, в которой был бензин.
Обвиняемый запер входную дверь и бросил емкость с горючим внутрь дома, а затем поджег. При пожаре погиб 52-летний мужчина. Другому 69-летнему рыбаку удалось выбраться через окно, но он получил термические ожоги тела I и II степени.
Во время расследования уголовного дела мужчина не признал своей вины. В ведомстве отмечают, что он выдвигал различные версии возгорания дома, в том числе, о том, что сам погибший мог вылить бензин в печку.
Следователи собрали достаточно доказательств. Суд приговорил мужчину к 15-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Алтайского края.
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