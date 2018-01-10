В Камне-на-Оби вандалы повредили скульптуры снежного городка. Неизвестные оторвали собакам головы, пишут "Каменские известия".
В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
Вандалы сломали скульптуры в ночь с 9 на 10 января. В центре снежного городка стоят фигуры Деда Мороза и Снегурочки в собачьей упряжке. Вандалы обезглавили собак и бросили остатки скульптуры.
Неизвестные повредили голову одному из псов еще на прошлой неделе. Сейчас же фигуры изуродовали окончательно.
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