В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае неизвестные обезглавили снежных псов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.

Вандалы сломали скульптуры в ночь с 9 на 10 января. В центре снежного городка стоят фигуры Деда Мороза и Снегурочки в собачьей упряжке. Вандалы обезглавили собак и бросили остатки скульптуры.

Неизвестные повредили голову одному из псов еще на прошлой неделе. Сейчас же фигуры изуродовали окончательно.