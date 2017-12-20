В Алтайском крае осудили водителя, который слетел с моста в реку

Сегодня, 20:52.
Происшествия

В Алтайском крае осудили мужчину, который съехал с моста в реку. В результате аварии погиб пассажир, сообщает краевая прокуратура.

Суд, правосудие.
Суд, правосудие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Altapress.ru писал, что ЧП произошло 17 апреля. Автомобиль ВАЗ 21074 под управлением пьяного водителя слетел с моста в реку недалеко от села Степное. Мужчина не справился с управлением. В машине находились несколько пассажиров и водитель. Три человека смогли самостоятельно выбраться из воды, а один пассажир погиб.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к лишению свободы на два года.

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