В Алтайском крае осудили водителя, который слетел с моста в реку

Altapress.ru писал, что ЧП произошло 17 апреля. Автомобиль ВАЗ 21074 под управлением пьяного водителя слетел с моста в реку недалеко от села Степное. Мужчина не справился с управлением. В машине находились несколько пассажиров и водитель. Три человека смогли самостоятельно выбраться из воды, а один пассажир погиб.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к лишению свободы на два года.