В Алтайском крае осудили водителя, который слетел с моста в реку

В Алтайском крае осудили мужчину, который съехал с моста в реку. В результате аварии погиб пассажир, сообщает краевая прокуратура.
Altapress.ru писал, что ЧП произошло 17 апреля. Автомобиль ВАЗ 21074 под управлением пьяного водителя слетел с моста в реку недалеко от села Степное. Мужчина не справился с управлением. В машине находились несколько пассажиров и водитель. Три человека смогли самостоятельно выбраться из воды, а один пассажир погиб.
Мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к лишению свободы на два года.
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