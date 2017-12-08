В алтайской реке водолазы ищут тело пассажира автомобиля, который слетел в воду

2 декабря в Косихинском районе в 6 км от поселка Восход автомобиль ВАЗ упал в реку Лосиха. Внутри машины находились два человека, сообщают очевидцы в сообществе "Барнаул22". В пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что спасатели вытащили из воды автомобиль и тело одного погибшего практически сразу. Однако второго человека до сих пор не нашли.
На место происшествия выезжали водолазы поисково-спасательного отряда. Они работали на месте 3 и 5 декабря. На место прибыли полицейские и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.
Искать второго человека помогали и жители поселка. Вместе со спасателями они до сих пор продолжают бурить лунки и ставить сети, но результатов это пока не дало. По данным МЧС, под воду опускали специальную камеру, предназначенную для подъемной съемки, чтобы просмотреть дно. Также люди обыскали берега в окрестности водоема.
На данный момент человек пока не обнаружен.
Пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю:
— Естественно, поиски в таких условиях вести крайне трудно: отрицательная температура на улице, ледовый покров на реке становится с каждым днем все толще. Сейчас как раз идет процесс формирования льда на реках.
Жители поселка просят помощи в поиске человека.
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