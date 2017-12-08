В алтайской реке водолазы ищут тело пассажира автомобиля, который слетел в воду

На место происшествия выезжали водолазы поисково-спасательного отряда. Они работали на месте 3 и 5 декабря. На место прибыли полицейские и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.

Искать второго человека помогали и жители поселка. Вместе со спасателями они до сих пор продолжают бурить лунки и ставить сети, но результатов это пока не дало. По данным МЧС, под воду опускали специальную камеру, предназначенную для подъемной съемки, чтобы просмотреть дно. Также люди обыскали берега в окрестности водоема.

На данный момент человек пока не обнаружен.

Пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю:

— Естественно, поиски в таких условиях вести крайне трудно: отрицательная температура на улице, ледовый покров на реке становится с каждым днем все толще. Сейчас как раз идет процесс формирования льда на реках.

Жители поселка просят помощи в поиске человека.