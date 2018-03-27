В Алтайском крае парень жестоко избивал прохожего, пока тот не назвал пароль телефона

Юного жителя Камня-на-Оби осудили за разбойное нападение, сообщает прокуратура Алтайского края.
Подсудимый попросил у прохожего закурить, но ему не понравился грубый ответ и он ударил незнакомца кулаком по лицу. Потерпевший упал на землю, а парень обыскал его и забрал телефон.
Пьяный юноша требовал у потерпевшего назвать пароль. Цифры оказались неверными и подсудимый ударил прохожего еще минимум четыре раза. У потерпевшего образовались множественные ссадины и кровоподтеки, а также ушиб носа с искривлением перегородки.
Юноша убежал, когда узнал правильный пароль. Чужой телефон стоимостью 1500 рублей он захватил с собой.
Вскоре установили личность подозреваемого, а украденный телефон вернули владельцу. Подсудимый признал свою вину, ему зачли явку с повинной. В момент совершения преступления парень был несовершеннолетним.
Злоумышленника приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Также на него возложили дополнительные обязанности, в том числе запретили выходить из дома с 23 до 6 часов. Приговор вступил в законную силу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.