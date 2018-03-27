В Алтайском крае парень жестоко избивал прохожего, пока тот не назвал пароль телефона

Подсудимый попросил у прохожего закурить, но ему не понравился грубый ответ и он ударил незнакомца кулаком по лицу. Потерпевший упал на землю, а парень обыскал его и забрал телефон.

Пьяный юноша требовал у потерпевшего назвать пароль. Цифры оказались неверными и подсудимый ударил прохожего еще минимум четыре раза. У потерпевшего образовались множественные ссадины и кровоподтеки, а также ушиб носа с искривлением перегородки.

Юноша убежал, когда узнал правильный пароль. Чужой телефон стоимостью 1500 рублей он захватил с собой.

Вскоре установили личность подозреваемого, а украденный телефон вернули владельцу. Подсудимый признал свою вину, ему зачли явку с повинной. В момент совершения преступления парень был несовершеннолетним.

Злоумышленника приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Также на него возложили дополнительные обязанности, в том числе запретили выходить из дома с 23 до 6 часов. Приговор вступил в законную силу.