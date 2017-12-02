В Алтайском крае пенсионерка перевела "целителям" крупную сумму денег

Сегодня, 13:57.
Происшествия

В полицию обратилась 61-летняя жительница Заринска и сообщила о том, что перевела неизвестным "целителям" более 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. 

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Пульт. Телевидение. Реклама. Фото: CC0.

По телевизору женщина увидела рекламу о лечении заболеваний дистанционно. Она позвонила по указному в рекламе номеру телефона. Ей подтвердили, что действительно на расстоянии можно пройти курс лечения. После этого она перевела неизвестным "целителям" денежные средства в сумме около 85 тыс. рублей.

О подобных схемах обмана женщина ранее уже неоднократно слышала от сотрудников полиции. Но в этом случае не придала значения.

После перевода денег женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится поверка. После ее завершения примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Бийске мошенники обманули пенсионерку. Они пообещали ей компенсацию за медицинский аппарат. Женщина перевела им почти полмиллиона рублей, но товар так и не получила.

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