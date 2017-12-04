В Алтайском крае после жесткого столкновения смяло иномарку. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. В Алтайском крае после жесткого столкновения смяло иномарку. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. В Алтайском крае после жесткого столкновения смяло иномарку. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. В Алтайском крае после жесткого столкновения смяло иномарку. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что ДТП произошло в 12:10 на проспекте Ленина,13в. Автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 35-летнего водителя поворачивал направо с перекрестка. Мужчина не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Subaru Legacy.

В результате ДТП пострадавших нет.