В Алтайском крае продают маленьких улиток, которые помогают снять стресс

В Славгороде продают маленьких улиток ахатинов. По словам продавца, моллюски — отличный антидепрессант. Объявление разместили на сайте avito.ru
Улитки. Фото: avito.ru.
Улитки. Фото: avito.ru.
Улитки. Фото: avito.ru.
Улитки. Фото: avito.ru.
Улитки. Фото: avito.ru.
Продавец пишет, что улитки — хороший подарок для ребенка. Они не вызывают аллергии и не опасны. Кроме того, по словам продавца, улитки помогают снять стресс.
Моллюски появились на свет в середине ноября. Сейчас они маленькие, но вырастут быстро. Их раковины могут достигать в длину больше 10 сантиметров. Мама-улитка едва вмещается на ладонь.
Эти улитки неприхотливы. Они могут жить в аквариуме или контейнере. Моллюски питаются растительной пищей, например, листьями салата или яблоками.
Стоимость одной улитки — 50 рублей.
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