В Алтайском крае продают маленьких улиток, которые помогают снять стресс

Улитки. Фото: avito.ru. Улитки. Фото: avito.ru. Улитки. Фото: avito.ru. Улитки. Фото: avito.ru. Улитки. Фото: avito.ru.

Продавец пишет, что улитки — хороший подарок для ребенка. Они не вызывают аллергии и не опасны. Кроме того, по словам продавца, улитки помогают снять стресс.

Моллюски появились на свет в середине ноября. Сейчас они маленькие, но вырастут быстро. Их раковины могут достигать в длину больше 10 сантиметров. Мама-улитка едва вмещается на ладонь.

Эти улитки неприхотливы. Они могут жить в аквариуме или контейнере. Моллюски питаются растительной пищей, например, листьями салата или яблоками.

Стоимость одной улитки — 50 рублей.