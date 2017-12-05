В Барнауле продают редкого зверька с отваливающимся хвостом.

Песчанки обитают в пустынях и неприхотливы. В последнее время все больше людей берут их к себе домой. Зверьков держат в клетках и ухаживают за ними почти как за хомяками или морскими свинками. Эти грызуны любят принимать песочные ванны, поэтому важно, чтобы рядом с ними была емкость с песком.

Продавец написал в объявлении, что зверьки не кусаются и любят играть. Они питаются специальным кормом.

Стоимость двух песчанок — 600 рублей.