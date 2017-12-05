В Барнауле продают редкого зверька с отваливающимся хвостом.

В Барнауле продают песчанку. Если этого грызуна взять за хвост, то он может отвалиться — из-за инстинкта самосохранения. Объявление о продаже зверька разместили на сайте avito.ru.
Песчанки обитают в пустынях и неприхотливы. В последнее время все больше людей берут их к себе домой. Зверьков держат в клетках и ухаживают за ними почти как за хомяками или морскими свинками. Эти грызуны любят принимать песочные ванны, поэтому важно, чтобы рядом с ними была емкость с песком.
Продавец написал в объявлении, что зверьки не кусаются и любят играть. Они питаются специальным кормом.
Стоимость двух песчанок — 600 рублей.
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