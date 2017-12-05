В Барнауле продают редкого зверька с отваливающимся хвостом

Сегодня, 12:20.
Жизнь

В Барнауле продают песчанку. Если этого грызуна взять за хвост, то он может отвалиться — из-за инстинкта самосохранения. Объявление о продаже зверька разместили на сайте avito.ru.

В Барнауле продают редкого зверька с отваливающимся хвостом.
В Барнауле продают редкого зверька с отваливающимся хвостом. Фото: avito.ru.

Песчанки обитают в пустынях и неприхотливы. В последнее время все больше людей берут их к себе домой. Зверьков держат в клетках и ухаживают за ними почти как за хомяками или морскими свинками. Эти грызуны любят принимать песочные ванны, поэтому важно, чтобы рядом с ними была емкость с песком.

Продавец написал в объявлении, что зверьки не кусаются и любят играть. Они питаются специальным кормом.

Стоимость двух песчанок — 600 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров