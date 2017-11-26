В Алтайском крае пьяный водитель дважды пытался скрыться от ДПС

Погоня в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident, Надежда Свирина. Погоня в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident, Надежда Свирина.

Очевидцы рассказали, что погоня началась на ул. Трактовая. Когда сотрудники ДПС догнали автомобиль, из него вышел нетрезвый водитель, который попытался убежать. Однако полицейские поймали мужчину и заперли в своем автомобиле.

На фото очевидцев, видно, что машина слетела с дороги.