В Алтайском крае пьяный водитель дважды пытался скрыться от ДПС

Сегодня, 12:24.
Происшествия

В ночь на 26 ноября в Рубцовске пьяный водитель с двумя пассажирами пытался скрыться от сотрудников ДПС. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

Погоня в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident, Надежда Свирина.
Погоня в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident, Надежда Свирина.

Очевидцы рассказали, что погоня началась на ул. Трактовая. Когда сотрудники ДПС догнали автомобиль, из него вышел нетрезвый водитель, который попытался убежать. Однако полицейские поймали мужчину и заперли в своем автомобиле.

На фото очевидцев, видно, что машина слетела с дороги.

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