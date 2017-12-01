В Алтайском крае с народными песнями и плясками казаков открыли 3D-кинотеатр

Открытие кинотеатра в Камне-на-Оби. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Открытие кинотеатра в Камне-на-Оби. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Открытие кинотеатра в Камне-на-Оби. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Открытие кинотеатра в Камне-на-Оби. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Открытие кинотеатра в Камне-на-Оби. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Открытие кинотеатра в Камне-на-Оби. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Открытие кинотеатра в Камне-на-Оби. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Открытие кинотеатра в Камне-на-Оби. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Открытие кинотеатра в Камне-на-Оби. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Открытие кинотеатра в Камне-на-Оби. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.

Для покупки нового оборудования в кинотеатр Фонд кино выделил 5 млн рублей. Кроме того, администрация Каменского района потратила 3 млн рублей на капитальный ремонт системы теплоснабжения и реконструкцию кинотеатра. Сообщается, что зал рассчитан на 160 человек.

Также в кинотеатре открыли центр памяти режиссера Ивана Пырьева, родившегося в Камне-на-Оби. В здании располагается экспозиции о жизни и творчестве автора.

Первым фильмом, который показали в обновленном кинотеатре, стала картина "Салют-7". Скоро каменцы также увидят фильм "Легенда о Коловрате".