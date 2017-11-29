В Алтайском крае будет тихо и морозно

Температура ночью по краю -12…17С, в отдельных районах до -23С. Днем -6…-11С. В предгорных районах температура днем поднимется до -1С.

В Барнауле ночью -15…17С. Днем -6…-8С. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

В крае возможна изморозь в ночные и утренние часы. Днем преимущественно будет ясно. На дорогах скользко.