В Алтайском крае будет тихо и морозно

В Алтайском крае и Барнауле синоптики 29 ноября прогнозируют гололедицу, утренние туманы и легкий восточный ветер.
Температура ночью по краю -12…17С, в отдельных районах до -23С. Днем -6…-11С. В предгорных районах температура днем поднимется до -1С.
В Барнауле ночью -15…17С. Днем -6…-8С. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.
В крае возможна изморозь в ночные и утренние часы. Днем преимущественно будет ясно. На дорогах скользко.
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