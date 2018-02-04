В Алтайском крае стали выращивать в два раза больше сои

По словам замминистра, в 2017 году в крае получили 98 тыс. тонн сои.

В региональном Минсельхозе напомнили, что в крае создают новый сорт сои, который будет среднеранним, с урожайностью выше, чем у существующих видов, а по содержанию белка и жира — оптимальным для перерабатывающей промышленности.