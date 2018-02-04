В Алтайском крае стали выращивать в два раза больше сои

В 2017 году в Алтайском крае в два раза увеличилась площадь сева сои. Такие данные озвучил заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин на семинаре в Мамонтовском районе, пишет "Алтайская правда".
По словам замминистра, в 2017 году в крае получили 98 тыс. тонн сои.
В региональном Минсельхозе напомнили, что в крае создают новый сорт сои, который будет среднеранним, с урожайностью выше, чем у существующих видов, а по содержанию белка и жира — оптимальным для перерабатывающей промышленности.
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