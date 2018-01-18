В Алтайском крае за год алкоголем отравились почти 860 человек

Вчера, 17:52.
Жизнь

По предварительным данным, в Алтайском крае в прошлом году 859 человек отравились алкоголем, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Алкоголь. Бокалы.
Алкоголь. Бокалы. Фото: СС0.

Чаще всего от отравлений спиртным страдают люди в возрасте 25-39 лет (29,4%). На втором месте возрастная группа 40-49 лет (23,2%), на третьем — 50-59 лет (18,7%). Большинство жертв отравлений нигде не работает.

От отравления алкоголем в регионе погибли 119 человек. Эксперты отмечают, что  от токсического действия спиртного чаще всего умирают люди от 60 лет и старше.

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