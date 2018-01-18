В Алтайском крае за год алкоголем отравились почти 860 человек

Чаще всего от отравлений спиртным страдают люди в возрасте 25-39 лет (29,4%). На втором месте возрастная группа 40-49 лет (23,2%), на третьем — 50-59 лет (18,7%). Большинство жертв отравлений нигде не работает.

От отравления алкоголем в регионе погибли 119 человек. Эксперты отмечают, что от токсического действия спиртного чаще всего умирают люди от 60 лет и старше.