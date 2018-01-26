У жителей Алтайского края выросли зарплаты, но упали доходы

По предварительным данным 2017 года, реальный доход населения Алтайского края сократился на 0,8%, поделились с altapress.ru в Алтайкрайстате. Это произошло несмотря на рост зарплат по итогам года.
По предварительным данным заработная плата в Алтайском крае выросла на 2,8%. Однако жители региона не стали богаче. Реальный доход населения — показатель, который отражает доход граждан, скорректированный на уровень инфляции. В 2017 году по отношению к 2016-му в Алтайском крае он составил 99,2% (минус 0,8%).
На 1,2% сократился реально располагаемый доход населения — в 2017 году к 2016-му составил 98,8%. Показатель отражает доход населения за вычетом налогов, сборов и процентов по кредитам, которые платят жители.
Также в Алтайкрайстате сообщили, что располагаемый доход населения составил 20,13 тыс. рублей (доход за вычетом налогов, сборов и процентов по кредитам).
Сократилось и количество жителей в Алтайском крае. Если среднегодовое количество населения в 2016 году составляло 2 371 227 человек, то по предварительным данным 2017 года — 2 358 021 человек. То есть, население в крае сократилось на 13,2 тыс. человек (минус 0,55%).
Справка
Данные по 2017 году являются предварительными. Сейчас их оценивают эксперты из Росстата. После их подтверждения, данные статут официальными и их опубликуют в общедоступных источниках.
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