В Алтайском крае женщина хотела заплатить полицейскому, чтобы не сдавать экзамен на права

Женщина позвонила инспектору ГИБДД в мае и предложила ему 10 тысяч рублей за выставление хорошей оценки на экзамене. Обвиняемая не хотела приходить на сдачу и надеялась уладить проблему с помощью денег.

Против женщину возбудили уголовное дело. Ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.