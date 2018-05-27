В алтайском райцентре ввели карантин в связи с вспышкой бешества

В райцентре Новоегорьевское (Егорьевский район) ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью бешенством. Соответствующий документ подписал губернатор Алтайского края Александр Карлин.
Карантин установален в границах улиц Лесной, Советской, переулков 50 лет Октября и Садового. Краевой управление ветеринарии должно обеспечить мероприятия, чтобы не допустить распространения бешенства.
Справка
Бешенство — инфекционное заболевание. Вирус бешенства вызывает воспаление головного мозга у животных и людей. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга, и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения.
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