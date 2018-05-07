В Барнауле заметили лису. Фото: Юрий в vk.com/incident_brn. В Барнауле заметили лису. Фото: Юрий в vk.com/incident_brn.

Очевидцы пишут, что животное увидели возле мостика на "Лыжне здоровья". Лиса смело подошла к людям и просила еду. Прохожие накормили животное.

В комментариях пользователи предупреждают об опасности контакта с дикими животными, потому что могут быть заражены бешенством.

Напомним, 17 апреля в центре Барнаула прохожие сфотографировали сову, которая сидела около дороги.