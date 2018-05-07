В Барнауле на объездной дороге прохожие сфотографировали лису. Снимки разместили в группе "Инцидент Барнаул".
В Барнауле заметили лису. Фото: Юрий в vk.com/incident_brn.
В Барнауле заметили лису. Фото: Юрий в vk.com/incident_brn.
Очевидцы пишут, что животное увидели возле мостика на "Лыжне здоровья". Лиса смело подошла к людям и просила еду. Прохожие накормили животное.
В комментариях пользователи предупреждают об опасности контакта с дикими животными, потому что могут быть заражены бешенством.
Напомним, 17 апреля в центре Барнаула прохожие сфотографировали сову, которая сидела около дороги.
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