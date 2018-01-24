В Анталье скончался "россиянин", усыновленный турецкой женщиной

Долгие годы за юношей ухаживала простая турецкая женщина Гюльсум Кабадайы, которая усыновила его и назвала Мустафа Оз Умут ("надежда"). В последние дни ее приемный сын находился в реанимации, пишут "Вести".

Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось, Умут скончался утром 23 января.

СМИ сообщали, что впервые Гюльсум увидела юношу в больнице, когда навещала своего знакомого, и не смогла остаться равнодушной к его судьбе. Женщина усыновила абсолютно беспомощного молодого человека и стала ухаживать за ним. По ее словам, юноша по-особому реагировал на русский язык. Поэтому она предполагала, что ее приемный сын может быть гражданином России.

До конца жизни о личности мужчины узнать так и не удалось. Несколько женщин из России утверждали, что Умут — это их пропавший сын, однако он так и остался в приемной турецкой семье, пишет bfm.ru.