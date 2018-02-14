В Барнауле бывший сотрудник отдела опеки присвоил почти 160 тысяч рублей чужого пособия

В Барнауле бывшего сотрудника отдела по охране прав детства обвиняют в присвоении денег чужого пособия, сообщает краевая прокуратура.
Суд установил, что в 2014 году бывший сотрудник узнал, что мать одного из опекаемых детей вышла на свободу. Поэтому выплату опекунского пособия должны были прекратить.
Подсудимая не подготовила постановление о прекращении выплаты пособия, а сберкнижку, куда приходили деньги, забрала. Бывший сотрудник отдела по охране прав детства сделал поддельные документы — постановление администрации, которое прекращало выплату, а также разрешение, по которому мог получать деньги опекуна.
Всего сотрудник похитил около 160 тысяч рублей. Дело находится в суде.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.