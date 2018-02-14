В Барнауле бывший сотрудник отдела опеки присвоил почти 160 тысяч рублей чужого пособия

Суд установил, что в 2014 году бывший сотрудник узнал, что мать одного из опекаемых детей вышла на свободу. Поэтому выплату опекунского пособия должны были прекратить.

Подсудимая не подготовила постановление о прекращении выплаты пособия, а сберкнижку, куда приходили деньги, забрала. Бывший сотрудник отдела по охране прав детства сделал поддельные документы — постановление администрации, которое прекращало выплату, а также разрешение, по которому мог получать деньги опекуна.

Всего сотрудник похитил около 160 тысяч рублей. Дело находится в суде.