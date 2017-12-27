В Барнауле ищут водителя, который сбил старушку и скрылся

Сегодня, 06:45.
Происшествия

Сотрудники ГИБДД ищут водителя, который сбил пенсионерку и уехал с места ДТП, сообщает пресс-служба барнаульской Госавтоинспекции.

Машина ГИБДД, ДПС.
Машина ГИБДД, ДПС. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ДТП произошло 19 декабря в 12:05 на проспекте Комсомольском, 37. Предположительно автомобиль Toyota Platz серого цвета наехал на 84-летнюю женщину. После аварии водитель уехал.

Фото предполагаемого водителя:

Предполагаемый водитель.
Предполагаемый водитель.

Всех, кто что-нибудь знает о ДТП просят звонить по тел.: 393-605, 393-548 или по тел. дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.

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