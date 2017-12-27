В Барнауле ищут водителя, который сбил старушку и скрылся

Сотрудники ГИБДД ищут водителя, который сбил пенсионерку и уехал с места ДТП, сообщает пресс-служба барнаульской Госавтоинспекции.
ДТП произошло 19 декабря в 12:05 на проспекте Комсомольском, 37. Предположительно автомобиль Toyota Platz серого цвета наехал на 84-летнюю женщину. После аварии водитель уехал.
Фото предполагаемого водителя:
Всех, кто что-нибудь знает о ДТП просят звонить по тел.: 393-605, 393-548 или по тел. дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.
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