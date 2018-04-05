В Барнауле ищут водителя темной иномарки, который сбил школьника

Сегодня, 17:25.
Происшествия

В Барнауле утром 4 апреля автомобиль сбил подростка. Водителя ищут, сообщает пресс-служба барнаульской ГИБДД.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС. Фото: 22.мвд.рф.

ДТП произошло в 7:10 на улице Северо-Западня,110. Иномарка темного цвета сбила 16-летнего школьника. После этого водитель скрылся.

Всех, кто что-либо знает об этом ДТП просят позвонить по телефонам: 393-605, 393-548 либо по телефону дежурной части: 391-090, 393-555 или 02.

Напомним, в Барнауле утром 3 апреля автомобиль сбил подростка на улице Власихинской.

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