В Барнауле ищут водителя темной иномарки, который сбил школьника

В Барнауле утром 4 апреля автомобиль сбил подростка. Водителя ищут, сообщает пресс-служба барнаульской ГИБДД.
ДТП произошло в 7:10 на улице Северо-Западня,110. Иномарка темного цвета сбила 16-летнего школьника. После этого водитель скрылся.
Всех, кто что-либо знает об этом ДТП просят позвонить по телефонам: 393-605, 393-548 либо по телефону дежурной части: 391-090, 393-555 или 02.
Напомним, в Барнауле утром 3 апреля автомобиль сбил подростка на улице Власихинской.
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