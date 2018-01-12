В Барнауле из-за сильного ветра десятки домов остались без света

Вечером 11 января на Алтайский край обрушился шквалистый ветер. Стихия повредила опоры ЛЭП, без света оставались жители десятков домой, сообщает официальный сайт города.
Частичное отключение электроэнергии произошло в пригородных барнаульских поселках Авиатор, Солнечная Поляна, Власиха, Октябрьский, Лесной, Центральный, Бельмесово и Лебяжье. На улицах и в домах света не было с 19:45 до 3:50. Для восстановления электроэнергии привлекли четыре аварийные бригады.
До утра без света оставались почти 100 домов в поселке Благодатное и 50 — в Новомихайловке. В большинстве домов Благодатного освещение уже восстановили, в Новомихайловке только приступили к аварийно-восстановительным работам. Специалисты восстанавливают нормативное напряжение для бесперебойной работы газовых котлов в жилых домах.
МУП "Барнаулгорсвет" сообщил о повреждении пяти светофоров в городе: на перекрестках пр-кт Калинина-ул. Сизова, пр-кт Калинина-ул.Северо-Западная, проезд Северный Власихинский-Павловский тракт, ул.Попова-пр-кт Космонавтов, ул.Солнечная Поляна-Павловский тракт. Сообщается, что их восстановят в ближайшее время.
Из-за непогоды отменили 10 междугородних рейсов в Павлодар (Казахстан) и Яровое. Дороги федерального и регионального значения открыты.
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