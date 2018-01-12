В Барнауле из-за сильного ветра десятки домов остались без света

Частичное отключение электроэнергии произошло в пригородных барнаульских поселках Авиатор, Солнечная Поляна, Власиха, Октябрьский, Лесной, Центральный, Бельмесово и Лебяжье. На улицах и в домах света не было с 19:45 до 3:50. Для восстановления электроэнергии привлекли четыре аварийные бригады.

До утра без света оставались почти 100 домов в поселке Благодатное и 50 — в Новомихайловке. В большинстве домов Благодатного освещение уже восстановили, в Новомихайловке только приступили к аварийно-восстановительным работам. Специалисты восстанавливают нормативное напряжение для бесперебойной работы газовых котлов в жилых домах.

МУП "Барнаулгорсвет" сообщил о повреждении пяти светофоров в городе: на перекрестках пр-кт Калинина-ул. Сизова, пр-кт Калинина-ул.Северо-Западная, проезд Северный Власихинский-Павловский тракт, ул.Попова-пр-кт Космонавтов, ул.Солнечная Поляна-Павловский тракт. Сообщается, что их восстановят в ближайшее время.

Из-за непогоды отменили 10 междугородних рейсов в Павлодар (Казахстан) и Яровое. Дороги федерального и регионального значения открыты.