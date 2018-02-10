В Барнауле 75-летняя женщина погибла во время пожара в жилом доме

На ВРЗ сгорел частный дом. Фото: Barnaul22. На ВРЗ сгорел частный дом. Фото: Barnaul22.

По данным ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2:57. В 03:21 пожар локализовали, в 03:36 ликвидировали.

Подписчики Barnaul22 уточнили, что пожар произошел в районе ВРЗ на Красносельской, 23. Погибла 75-летняя жительница дома. Еще одна женщина, 45 лет, находится в реанимации.