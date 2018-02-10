В Барнауле 75-летняя женщина погибла во время пожара в жилом доме

Ночью 10 февраля в Барнауле загорелся деревянный частный дом. В ходе пожара погибла женщина.
На ВРЗ сгорел частный дом. Фото: Barnaul22.
На ВРЗ сгорел частный дом. Фото: Barnaul22.
По данным ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2:57. В 03:21 пожар локализовали, в 03:36 ликвидировали.
Подписчики Barnaul22 уточнили, что пожар произошел в районе ВРЗ на Красносельской, 23. Погибла 75-летняя жительница дома. Еще одна женщина, 45 лет, находится в реанимации.
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