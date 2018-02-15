В Барнауле массово травят собак. Как защитить свое животное?

Сегодня, 15:48.
Жизнь

Барнаул вновь сотрясает скандал с массовым отравлением собак. Такое в краевой столице происходит каждый год. Целью догхантеров чаще всего являются бездомные собаки, но часто страдают и домашние животные. Как этого не допустить и что делать, если пес отравился — читайте в разборе altapress.ru.

Собака. Идет снег.
Собака. Идет снег. Фото: СС0.
1 Чем может отравиться собака?

В большинстве случаев догхантеры используют противотуберкулезное средство, отключающее у собак участки мозга и парализующее дыхание. Съев отравленный кусок, животное умирает от гипоксии в течение 40 минут — 5 часов (в зависимости от тяжести отравления).

Иногда догхантеры используют крысиный яд, который останавливает свертываемость крови. В этом случае собака может умереть от внутреннего кровотечения.

Ротвейлер, собака с мячом.
Ротвейлер, собака с мячом.
2 Как распознать признаки отравления?

Симптомы отравления крысиным ядом:

  • дрожь, одышка, учащенное сердцебиение, отсутствие аппетита;
  • тоскливое, депрессивное состояние, вялость, высокая температура;
  • боль в животе, кровавая рвота, кровавый понос;
  • судороги, впоследствии — кома.

Симптомы отравления противотуберкулезным средством:

  • сонливость, вялость, отсутствие аппетита;
  • нарушенная координация движений, подкашивающиеся ноги;
  • обильное слюноотделение, рвота, понос;
  • пена изо рта, вой;
  • на последней стадии — затрудненное дыхание с последующим параличом дыхательных мышц, конвульсии.
Собака в зимнем лесу.
Собака в зимнем лесу.
Как спасти отравившееся животное?

Необходимо вызвать рвоту. Для этого в собаку надо влить кипяченую воду. Можно дать перекись водорода, смешанную с водой в пропорции 1:1 (1 ст. ложка на 3 кг веса собаки).

Противоядием к противотуберкулезным лекарствам является пиридоксин (витамин В6). Он продается без рецепта в любой аптеке. Его нужно вколоть в мышцу в дозировке 2-10 мг на 1 кг веса. Пиридоксин не токсичен, поэтому передозировки можно не опасаться.

При отравлении крысиным ядом следует вколоть собаке фитоменадион (витамин К1), восстанавливающий свертываемость крови.

От любой отравы помогают адсорбенты: активированный уголь, Энтеросгель, Полисорб. Есть специальные ветеринарные адсорбенты. Можно сделать собаке очистительную клизму.

После всех этих действий срочно ехать к ветеринару или вызвать врача на дом.

Собака.
Собака.
Как обезопасить собаку от отравления?

Самая лучшая профилактика отравлений у собак — бдительность хозяина. Нельзя отпускать собаку с привязи, если она живет во дворе.

Нельзя выгуливать пса без поводка и намордника — вы можете просто не успеть остановить собаку, которая ринулась за отравленным куском колбасы, или не заметить, как она съела что-то не то. Кстати, в Барнауле (как и везде в РФ) запрещен выгул собак без поводка, а намордник положен всем псам размером больше таксы.

Барнаульский ветеринар Николай Угрюмов рассказал altapress.ru, что при любом подозрении на отравление необходима консультация врача.

Если собака на глазах хозяина съела что-то не то, и есть подозрение на отраву, можно приехать к ветеринару и сделать анализы, которые покажут, действительно ли животному угрожает опасность.

Обратившись за помощью сразу, можно спасти питомца без проблем. А если у собаки уже открылось кровотечение, ее шансы выжить стремятся к нулю.

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