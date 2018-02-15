В Барнауле массово травят собак. Как защитить свое животное?

4 Как обезопасить собаку от отравления?

Самая лучшая профилактика отравлений у собак — бдительность хозяина. Нельзя отпускать собаку с привязи, если она живет во дворе.

Нельзя выгуливать пса без поводка и намордника — вы можете просто не успеть остановить собаку, которая ринулась за отравленным куском колбасы, или не заметить, как она съела что-то не то. Кстати, в Барнауле (как и везде в РФ) запрещен выгул собак без поводка, а намордник положен всем псам размером больше таксы.

Барнаульский ветеринар Николай Угрюмов рассказал altapress.ru, что при любом подозрении на отравление необходима консультация врача.

Если собака на глазах хозяина съела что-то не то, и есть подозрение на отраву, можно приехать к ветеринару и сделать анализы, которые покажут, действительно ли животному угрожает опасность.

Обратившись за помощью сразу, можно спасти питомца без проблем. А если у собаки уже открылось кровотечение, ее шансы выжить стремятся к нулю.