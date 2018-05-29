В Барнауле мужчин отправили в колонию за продажу гранатомета и гранаты

Суд установил, что в январе 2017 года один из осужденных рассказал другому, что у него есть взрывные устройства. Их купили с 1998 по 2001 год, а теперь решили продать.

Покупателя нашли через знакомого. В апреле 2017 года за 20 тыс. рублей продали гранату, а в мае за 100 тыс. рублей — гранатомет. Злоумышленников задержали при попытке продать второго гранатомета.

Каждого из мужчин приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 100 тыс. рублей.