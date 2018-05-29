В Барнауле мужчин отправили в колонию за продажу гранатомета и гранаты

В Барнауле двух мужчин осудили за сбыт взрывных устройств, сообщает прокуратура Алтайского края.
Суд установил, что в январе 2017 года один из осужденных рассказал другому, что у него есть взрывные устройства. Их купили с 1998 по 2001 год, а теперь решили продать.
Покупателя нашли через знакомого. В апреле 2017 года за 20 тыс. рублей продали гранату, а в мае за 100 тыс. рублей — гранатомет. Злоумышленников задержали при попытке продать второго гранатомета.
Каждого из мужчин приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 100 тыс. рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.