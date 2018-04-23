В Барнауле рядом с пешеходным переходом сбили человека

Сегодня, 12:47.
Происшествия

В Барнауле утром 23 апреля на улице Энтузиастов, 20б автомобиль Honda-CRV сбил человека рядом с пешеходным переходом, сообщили altapress.ru в барнаульской ГИБДД. 

Пешеходный переход.
Пешеходный переход. Фото: altapress.ru.

ДТП произошло в 8:10. Автомобиль Honda-CRV под управлением водителя 1967 года рождения наехал на мужчину 1971 года рождения, который переходил дорогу рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. Сотрудники полиции проводят проверку. 

Напомним, 19 апреля на Алтае автомобиль Hyundai сбил 11-летнего велосипедиста.

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