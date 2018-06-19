В Барнауле начали облагораживать Нагорный парк

Сегодня, 06:46.
Жизнь

Компания "Диалог" приступила к обустройству пешеходных дорожек в Нагорном парке. С этих работ начался третий этап по благоустройству площадки, сообщает сайт администрации Барнаула. 

Нагорный парк. Барнаул.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.

Кроме пешеходных дорожек, в проект входит устройство проездов, газонов, цветников, дополнительное озеленение парка, размещение малых архитектурных форм. 

Стоимость госконтракта - 40,8 млн рублей. Срок исполнения - 1 декабря 2018 года. Контролировать качество работ будет "Барнаулкапстрой". 

В 2018 году Нагорный парк вошел в проект "Формирование комфортной городской среды". 18 марта барнаульцы выбрали его в числе шести городских объектов, которые необходимо привести в порядок.

На первом этапе благоустройства парка в 2016 году были построены террасы, сдана в эксплуатацию лестница, которая стала любимым местом прогулок горожан, построен храм Иоанна Предтечи. 

В 2017 году администрация города приняла решение о реконструкции набережной Оби и обустройстве территории Нагорного парка, где одновременно могут отдыхать 1400 человек.  

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