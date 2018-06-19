В Барнауле начали облагораживать Нагорный парк

Компания "Диалог" приступила к обустройству пешеходных дорожек в Нагорном парке. С этих работ начался третий этап по благоустройству площадки, сообщает сайт администрации Барнаула.
Кроме пешеходных дорожек, в проект входит устройство проездов, газонов, цветников, дополнительное озеленение парка, размещение малых архитектурных форм.
Стоимость госконтракта - 40,8 млн рублей. Срок исполнения - 1 декабря 2018 года. Контролировать качество работ будет "Барнаулкапстрой".
В 2018 году Нагорный парк вошел в проект "Формирование комфортной городской среды". 18 марта барнаульцы выбрали его в числе шести городских объектов, которые необходимо привести в порядок.
На первом этапе благоустройства парка в 2016 году были построены террасы, сдана в эксплуатацию лестница, которая стала любимым местом прогулок горожан, построен храм Иоанна Предтечи.
В 2017 году администрация города приняла решение о реконструкции набережной Оби и обустройстве территории Нагорного парка, где одновременно могут отдыхать 1400 человек.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.