В Барнауле нашли 15-летнего подростка, который пропал накануне

Сегодня, 16:44.
Происшествия

В Барнауле нашли подростка, который потерялся накануне, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. 

Волонтеры на поиске.
Волонтеры на поиске. Фото: vk.com/la_altay.

Парень ушел из дома вечером 3 июня. Он жив и здоров. Насильственных действий против него не совершали. Следователи выясняют причины ухода ребенка и проведут беседу с родителями. 

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле пропал 15-летний Дмитрий Д., с татуировкой в виде руны на правом предплечье. 

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