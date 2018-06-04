В Барнауле нашли 15-летнего подростка, который пропал накануне

Парень ушел из дома вечером 3 июня. Он жив и здоров. Насильственных действий против него не совершали. Следователи выясняют причины ухода ребенка и проведут беседу с родителями.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле пропал 15-летний Дмитрий Д., с татуировкой в виде руны на правом предплечье.