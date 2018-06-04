В Барнауле нашли 15-летнего подростка, который пропал накануне

В Барнауле нашли подростка, который потерялся накануне, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Парень ушел из дома вечером 3 июня. Он жив и здоров. Насильственных действий против него не совершали. Следователи выясняют причины ухода ребенка и проведут беседу с родителями.
Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле пропал 15-летний Дмитрий Д., с татуировкой в виде руны на правом предплечье.
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