В Барнауле нашли труп неизвестного мужчины (18+)

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Документов, указывающих на личность погибшего, при осмотре места происшествия найдено не было, также при нем не было и мобильного телефона. Сотрудники полиции пытаются установить личность мужчины. О причинах смерти не сообщается.



Приметы мужчины: на вид 50-60 лет, рост 175-180, среднего телосложения, темные короткие волосы.

Был одет: Куртка черного цвета длиной до пояса, черная футболка с надписями синего цвета, синие спортивные штаны, темные кроссовки.