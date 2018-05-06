В Барнауле нашли труп неизвестного мужчины (18+)

5 мая около многоквартирного дома по ул. Смирнова, 46 обнаружили труп неизвестного мужчины, сообщает "Инцидент Барнаул".
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Документов, указывающих на личность погибшего, при осмотре места происшествия найдено не было, также при нем не было и мобильного телефона. Сотрудники полиции пытаются установить личность мужчины. О причинах смерти не сообщается.
Приметы мужчины: на вид 50-60 лет, рост 175-180, среднего телосложения, темные короткие волосы.
Был одет: Куртка черного цвета длиной до пояса, черная футболка с надписями синего цвета, синие спортивные штаны, темные кроссовки.
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