В Барнауле осудили мужчину, который под видом сотрудника ФСБ обманул людей на 4,5 млн

Роман Романов под видом сотрудника ФСБ рассказывал, что может помочь тем, против кого завели уголовное дело. Взамен он просил деньги, которые предназначались якобы для лечения больных детей сотрудников ФСБ или для покупки билета юристу, который поможет.

Мужчина обманул трех человек. С 2014 по 2015 год он получил пот пострадавших 4,5 млн рублей. Деньги ему передавали через посредника или отправляли на карту.

На самом деле мужчина никогда не был связан с ФСБ России. Раньше он работал в региональном управлении службы контроля за оборотом наркотиков. Его знакомые рассказывали всю информацию о потерпевших.

Суд приговорил мужчину к четырем годам условно. Также обвиняемый заплатит штраф 200 тыс. рублей и должен будет возместить материальный ущерб.