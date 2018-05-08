В Барнауле осудили злостного нарушителя ПДД на автобусе, который сбил девочку

Водитель автобуса при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу и наехал на ребенка. В результате ДТП девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом средней трети левой ключицы и ушиб почек.

В ведомстве отмечают, что осужденный с 2015 по 2017 год 9 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

На суде мужчина признал свою вину, но отказался от дачи показаний. Его приговорили к ограничению свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.