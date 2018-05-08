В Барнауле осудили злостного нарушителя ПДД на автобусе, который сбил девочку

В Барнауле осудили водителя, который сбил девочку. Здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред, сообщает прокуратура Алтайского края.
Водитель автобуса при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу и наехал на ребенка. В результате ДТП девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом средней трети левой ключицы и ушиб почек.
В ведомстве отмечают, что осужденный с 2015 по 2017 год 9 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.
На суде мужчина признал свою вину, но отказался от дачи показаний. Его приговорили к ограничению свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.