В Барнауле построят еще один большой храм

Проект заказала местная религиозная организация православного прихода храма Святой троицы. Храмовый комплекс хотят разместить на пересечении улиц Солнечная поляна и Багряная. Заказчик планирует построить в первую очередь небольшой одноэтажный храм Святой Анны, чтобы привлечь прихожан и собрать средства на строительство основного трехэтажного храма Святой Троицы.

Также на участке хотят разместить воскресную школу, трапезную и гараж. На уровне второго этажа храма Святой Троицы архитекторы предлагают устроить террасу, чтобы совершать крестные ходы и другие службы.

Что не устроило экспертов?

Градостроительный совет отметил, что архитекторы не продумали расположение зданий комплекса. Например, главный храм упирается парадным входом в воскресную школу, а с другой стороны его закрывает храм Св. Анны.

Также эксперты обратили внимание, что на террасе на уровне второго этажа будут скапливаться снег и вода. Из-за этого стены будут разрушаться — их придется постоянно ремонтировать. Есть более практичные решения, отметили они.

Проект храмового комплекса не получил одобрения градосовета. Его предстоит серьезно переработать.