В Барнауле построят еще один большой храм

На улице Солнечная поляна, 90 в Барнауле планируют построить храмовый комплекс. Его эскиз продемонстрировали на одном из последних градостроительных советов. Однако эксперты предложили серьезно переработать проект.
Проект заказала местная религиозная организация православного прихода храма Святой троицы. Храмовый комплекс хотят разместить на пересечении улиц Солнечная поляна и Багряная. Заказчик планирует построить в первую очередь небольшой одноэтажный храм Святой Анны, чтобы привлечь прихожан и собрать средства на строительство основного трехэтажного храма Святой Троицы.
Также на участке хотят разместить воскресную школу, трапезную и гараж. На уровне второго этажа храма Святой Троицы архитекторы предлагают устроить террасу, чтобы совершать крестные ходы и другие службы.
Что не устроило экспертов?
Градостроительный совет отметил, что архитекторы не продумали расположение зданий комплекса. Например, главный храм упирается парадным входом в воскресную школу, а с другой стороны его закрывает храм Св. Анны.
Также эксперты обратили внимание, что на террасе на уровне второго этажа будут скапливаться снег и вода. Из-за этого стены будут разрушаться — их придется постоянно ремонтировать. Есть более практичные решения, отметили они.
Проект храмового комплекса не получил одобрения градосовета. Его предстоит серьезно переработать.
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