В Барнауле представителя компании осудили по делу о хищении более 74 млн у Минобороны

С 2012 по 2013 годы составлялись акты сдачи-приемки работ, которые якобы осуществляла барнаульская фирма "Чистюля" на трех военных объектах в Славгороде. По этим бумагам уборку территорий аэродромов и стоянки авиатехники проводила компания "Чистюля". Но по факту сотрудники фирмы там не работали, а убирались люди из числа гражданского персонала воинской части, которой принадлежали эти объекты.

Виктор Тупиков через завсклада войсковой части Славгорода передавал командирам взятки. Один из мужчин получил 15 млн, а другой — 10 млн рублей. За эти деньги военнослужащие подписывали акты сдачи-приемки якобы оказанных услуг компанией "Чистюля". Государству нанесли ущерб более 74 млн рублей.

Виктора Тупикова приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с исполнением государственных и муниципальных контрактов на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, Виктор Тупиков и другие фигуранты дела должны будут возместить ущерб, нанесенный государству.

Напомним, за фиктивную уборку военных аэродромов и стоянки авиатехники осудили бывшего директора филиала барнаульского подразделения компании "Славянка" Юрия Шумару.