В Барнауле представителя компании осудили по делу о хищении более 74 млн у Минобороны

Бывшего представителя компании "Чистюля" Виктора Тупикова осудили за взятку и подстрекательство к злоупотреблению полномочиями. Фирма, в которой он работал, исполняла госконтракты на обслуживание объектов Минобороны, которой был причинен ущерб более 74 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.
С 2012 по 2013 годы составлялись акты сдачи-приемки работ, которые якобы осуществляла барнаульская фирма "Чистюля" на трех военных объектах в Славгороде. По этим бумагам уборку территорий аэродромов и стоянки авиатехники проводила компания "Чистюля". Но по факту сотрудники фирмы там не работали, а убирались люди из числа гражданского персонала воинской части, которой принадлежали эти объекты.
Виктор Тупиков через завсклада войсковой части Славгорода передавал командирам взятки. Один из мужчин получил 15 млн, а другой — 10 млн рублей. За эти деньги военнослужащие подписывали акты сдачи-приемки якобы оказанных услуг компанией "Чистюля". Государству нанесли ущерб более 74 млн рублей.
Виктора Тупикова приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с исполнением государственных и муниципальных контрактов на 2 года. Приговор вступил в законную силу.
Кроме того, Виктор Тупиков и другие фигуранты дела должны будут возместить ущерб, нанесенный государству.
Напомним, за фиктивную уборку военных аэродромов и стоянки авиатехники осудили бывшего директора филиала барнаульского подразделения компании "Славянка" Юрия Шумару.
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