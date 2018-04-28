В Барнауле продают "Генеральские бани" за 22 миллиона

В Барнауле выставили на продажу банный комплекс "Генеральские бани", расположенный на улице Фурманова. Об этом сообщает "Недвижимость Алтай".
Комплекс отдыха состоит из 3-х зданий.
В офисно-жилом помещении есть склад, холодильная камера, профессиональная кухня, раздевалка для работников и офис.
Второй объект — это бани. В здании два одинаковых зала, в которых есть раздевалка, санузел, парная и душевая. Кроме того, есть помещение с бассейном. На втором этаже находится детская комната.
Продается и торговый павильон. В нем есть кассовая зона, витрины, оборудование для розлива пивных напитков, кухня, утепленное кафе с мебелью.
Цена — 22 млн рублей. В стоимость входит вся мебель, техника и оборудование.
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