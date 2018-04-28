В Барнауле продают "Генеральские бани" за 22 миллиона

В Барнауле продают комплекс отдыха "Генеральские бани". Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают комплекс отдыха "Генеральские бани". Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают комплекс отдыха "Генеральские бани". Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают комплекс отдыха "Генеральские бани". Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают комплекс отдыха "Генеральские бани". Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают комплекс отдыха "Генеральские бани". Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".

Комплекс отдыха состоит из 3-х зданий.

В офисно-жилом помещении есть склад, холодильная камера, профессиональная кухня, раздевалка для работников и офис.

Второй объект — это бани. В здании два одинаковых зала, в которых есть раздевалка, санузел, парная и душевая. Кроме того, есть помещение с бассейном. На втором этаже находится детская комната.

Продается и торговый павильон. В нем есть кассовая зона, витрины, оборудование для розлива пивных напитков, кухня, утепленное кафе с мебелью.

Цена — 22 млн рублей. В стоимость входит вся мебель, техника и оборудование.