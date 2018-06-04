"Иванушки", граффити и 10 000 народа: как в Барнауле прошел День открытых дверей на ТЭЦ

День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
В честь окончания отопительного сезона и начала лета Барнаульская ТЭЦ-3 открыла для посетителей свои двери.
С 17.00 до 20.00 на ТЭЦ-3 для всех барнаульцев проводились экскурсии. Желающие посмотреть, как рождается тепло и энергия, выстроились в огромную очередь. На входе посетители предъявляли паспорт и получали защитные каски.
Энергетики регистрировали всех в специальном журнале и проводили инструктаж по технике безопасности.
После этого гостям показывали основные рабочие цеха.
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ.
На площадке для гостей бесплатно работало множество различных фотозон, особый ажиотаж вызвала 3D-зона, в которой каждый получал на выходе видеозапись на свою электронную почту. Для детей было предусмотрена масса развлечений: большая детская зона с батутом, фото-шар, аквагрим, мастер-классы по рисованию и аниматоры. Ребята постарше играли в настольные игры, большим спросом пользовался аттракцион "виртуальная реальность".
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ.
Для всех работали спортивные мастер-классы и парад диджеев. Также можно было просто спокойно посидеть в зоне пикника на мягких пуфах.
На протяжении всего дня лучшие художники Барнаула рисовали на серых стенах граффити и боролись за денежные призы.
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ.
Победителем стал Иван Ильющенко, изобразивший на стене портрет своей музы Натальи.
На центральной сцене фестиваля прошли выступления детских и взрослых творческих коллективов.
Зрители увидели взрывное по своей энергетике битбокс-шоу Ильи Орехова - при помощи своего голоса артист "в живую" создавал музыку, превращая композиции в полноценные треки.
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ.
Еще ярче этот праздник сделало появление фирменного героя СГК. Незадолго до праздника организаторы попросили барнаульцев помочь разработать героя: нарисовать его, придумать имя, описать и прислать работы по электронной почте.
Победительница получила в подарок графический планшет, а по её эскизу была изготовлена ростовая кукла - Энерготриксик, с которой во время фестиваля мог сфотографироваться любой желающий.
День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ.
В конце праздника выступили хедлайнеры - легендарные Иванушки International. Гости встретили артистов с восторгом, подпевали и пели под любимые хиты. Солисты общались с публикой и выходили со сцены к зрителям.
Поклонники принесли плакаты с изображениями группы и подарили Иванушкам их фотографии 90-х годов.
Мероприятие завершилось праздничным салютом, ознаменовавшим успешное завершение Дня открытых дверей Барнаульской ТЭЦ-3.
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