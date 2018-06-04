"Иванушки", граффити и 10 000 народа: как в Барнауле прошел День открытых дверей на ТЭЦ

День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

В честь окончания отопительного сезона и начала лета Барнаульская ТЭЦ-3 открыла для посетителей свои двери.

С 17.00 до 20.00 на ТЭЦ-3 для всех барнаульцев проводились экскурсии. Желающие посмотреть, как рождается тепло и энергия, выстроились в огромную очередь. На входе посетители предъявляли паспорт и получали защитные каски.

Энергетики регистрировали всех в специальном журнале и проводили инструктаж по технике безопасности.

После этого гостям показывали основные рабочие цеха.

На площадке для гостей бесплатно работало множество различных фотозон, особый ажиотаж вызвала 3D-зона, в которой каждый получал на выходе видеозапись на свою электронную почту. Для детей было предусмотрена масса развлечений: большая детская зона с батутом, фото-шар, аквагрим, мастер-классы по рисованию и аниматоры. Ребята постарше играли в настольные игры, большим спросом пользовался аттракцион "виртуальная реальность".

Для всех работали спортивные мастер-классы и парад диджеев. Также можно было просто спокойно посидеть в зоне пикника на мягких пуфах.

На протяжении всего дня лучшие художники Барнаула рисовали на серых стенах граффити и боролись за денежные призы.

Победителем стал Иван Ильющенко, изобразивший на стене портрет своей музы Натальи.

На центральной сцене фестиваля прошли выступления детских и взрослых творческих коллективов.

Зрители увидели взрывное по своей энергетике битбокс-шоу Ильи Орехова - при помощи своего голоса артист "в живую" создавал музыку, превращая композиции в полноценные треки.

Еще ярче этот праздник сделало появление фирменного героя СГК. Незадолго до праздника организаторы попросили барнаульцев помочь разработать героя: нарисовать его, придумать имя, описать и прислать работы по электронной почте.

Победительница получила в подарок графический планшет, а по её эскизу была изготовлена ростовая кукла - Энерготриксик, с которой во время фестиваля мог сфотографироваться любой желающий.

В конце праздника выступили хедлайнеры - легендарные Иванушки International. Гости встретили артистов с восторгом, подпевали и пели под любимые хиты. Солисты общались с публикой и выходили со сцены к зрителям.

Поклонники принесли плакаты с изображениями группы и подарили Иванушкам их фотографии 90-х годов.

Мероприятие завершилось праздничным салютом, ознаменовавшим успешное завершение Дня открытых дверей Барнаульской ТЭЦ-3.