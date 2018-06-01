В Барнауле санаторий обязали выплатить 180 тысяч рублей за перелом позвоночника ребенка

В ноябре с 9-летним ребенком произошел несчастный случай в санатории. Он играл с другими детьми и кто-то из них толкнул мальчика. Ребенок упал и получил закрытый перелом позвоночника.

— Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы он получил травму позвоночника, которая причинила тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, — отмечают ведомстве.

В суд подали заявление о компенсации морального вреда. Медицинское учреждение обязали выплатить 180 тысяч рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.