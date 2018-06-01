В Барнауле санаторий обязали выплатить 180 тысяч рублей за перелом позвоночника ребенка

В "Краевом психоневрологическом детском санатории" маленький мальчик получил травму позвоночника. Потерпевшему должны выплатить компенсацию, рассказала altapress.ru Мария Занина, помощник прокурора Ленинского района Барнаула.
В ноябре с 9-летним ребенком произошел несчастный случай в санатории. Он играл с другими детьми и кто-то из них толкнул мальчика. Ребенок упал и получил закрытый перелом позвоночника.
— Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы он получил травму позвоночника, которая причинила тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, — отмечают ведомстве.
В суд подали заявление о компенсации морального вреда. Медицинское учреждение обязали выплатить 180 тысяч рублей.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.