В Барнауле сотрудника Росреестра подозревают в получении взятки

По данным следствия, барнаулец пользовался участком не по целевому назначению. Мужчина построил там банный комплекс, который использовал в коммерческих целях.

В ноябре об этом узнал сотрудник Росреестра. Он предложил барнаульцу заплатить. В обмен сотрудник обещал не проводить проверку и не составлять административный материал.

Барнаулец сообщил о случившемся в краевое УФСБ России. Сотрудника Росреестра задержали при получении взятки 15 тыс. рублей.

Следователи продолжают расследование.