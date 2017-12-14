В Барнауле сотрудника Росреестра подозревают в получении взятки

В Барнауле следователи возбудили уголовное дело против сотрудника отдела государственного земельного надзора Росреестра. Его подозревают в получении взятки, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, барнаулец пользовался участком не по целевому назначению. Мужчина построил там банный комплекс, который использовал в коммерческих целях.
В ноябре об этом узнал сотрудник Росреестра. Он предложил барнаульцу заплатить. В обмен сотрудник обещал не проводить проверку и не составлять административный материал.
Барнаулец сообщил о случившемся в краевое УФСБ России. Сотрудника Росреестра задержали при получении взятки 15 тыс. рублей.
Следователи продолжают расследование.
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