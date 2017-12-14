В Барнауле сотрудника Росреестра подозревают в получении взятки

Сегодня, 10:52.
Происшествия

В Барнауле следователи возбудили уголовное дело против сотрудника отдела государственного земельного надзора Росреестра. Его подозревают в получении взятки, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп. Иллюстрация из архива редакции.

По данным следствия, барнаулец пользовался участком не по целевому назначению. Мужчина построил там банный комплекс, который использовал в коммерческих целях.

В ноябре об этом узнал сотрудник Росреестра. Он предложил барнаульцу заплатить. В обмен сотрудник обещал не проводить проверку и не составлять административный материал.

Барнаулец сообщил о случившемся в краевое УФСБ России. Сотрудника Росреестра задержали при получении взятки 15 тыс. рублей.

Следователи продолжают расследование.

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