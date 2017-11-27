В Алтайском крае мужчину оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку полицейскому

По данным следствия, мужчина в марте был в кабинете отдела МВД "Славгородский". Он предложил полицейским 200 тыс. рублей за возврат вещественных доказательств по делу. По закону это считается взяткой должностному лицу.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Его оштрафовали на 1 млн 530 тыс. рублей.