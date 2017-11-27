В Алтайском крае мужчину оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку полицейскому

В Славгородском районе оштрафовали мужчину, который хотел дать взятку полицейскому, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным следствия, мужчина в марте был в кабинете отдела МВД "Славгородский". Он предложил полицейским 200 тыс. рублей за возврат вещественных доказательств по делу. По закону это считается взяткой должностному лицу.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Его оштрафовали на 1 млн 530 тыс. рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.