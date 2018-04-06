В Барнауле соцзащита сэкономила на ветеранах труда при выплате компенсаций

Жительнице Барнаула Марии Тарабаевой в прошлом году доплатили по суду компенсацию — более 12 тыс. рублей. 75-летней Нине Глазковой — около 5 тыс., сообщает сайт "Справедливой России" в Алтайском крае.

Им, как и остальным ветеранам труда, государство пообещало 50-процентную компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Но в Барнауле на выплатах сэкономили.

Узнала прокуратура

То, что управление соцзащиты по Барнаулу неправильно рассчитывало ветеранам труда компенсацию платы за отопление, прокуратура выяснила еще в апреле 2017 года.

В расчет соцзащита брала не общую площадь жилья ветерана труда, как того требовал краевой закон, а нормативную, пояснила руководитель Центра защиты прав граждан Татьяна Мазунина. То есть площадь, предусмотренную для оказания мер соцподдержки.

Татьяна Мазунина подчеркнула: общую площадь надо было учитывать при расчете компенсации в 2008-2012 годах. В июле 2012 году краевой закон изменился — расчет по нормативной площади стал законным.

Суды продолжаются

Собеседница altapress.ru пояснила, что с весны 2017 года в Центр защиты прав граждан обратились по этому поводу более 150 человек. А в 2018 году уже более 70. Затем прокуратура обращается в суд от имени ветерана.

С начала года выиграно уже 17 дел, утверждает сайт "Справедливой России". И, судя по сведениям сайтов мировых судов Барнаула, процессы продолжаются. Но сам Центр не обращается в суд — он консультирует, положен ли людям перерасчет (а доплата требуется не всегда), и объясняет, как обратиться в прокуратуру.

Татьяна Мазунина,

руководитель Центра защиты прав граждан:

— Мы составляем обращение в прокуратуру определенного района Барнаула о направлении искового заявления и представления органом прокуратуры интересов заявителя в суде.

По словам Мазуниной, все решения судов — в пользу ветеранов труда. Причем сроки исковой давности в данном случае не применяются. И судя по обращению жителей других муниципалитетов в Центр защиты прав граждан, проблемы есть не только в Барнауле.