В Барнауле владелец батута заплатит 100 тысяч рублей за травму спины у ребенка

После падения с батута трехлетняя девочка сломала себе позвоночник. Ее мать подала в суд на хозяина аттракциона: возле батута не было организовано мягкой безопасной зоны.

По решению суда предприниматель должен выплатить 100 тысяч рублей за компенсацию морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа за нарушение "Закона о защите прав потребителей".

Источник уточняет, что в Индустриальном районе аттракционы с батутами есть в трех торгово-развлекательных центрах: "Арене", "Европе" и "Праздничном".