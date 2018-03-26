В Барнауле владелец батута заплатит 100 тысяч рублей за травму спины у ребенка

Трехлетняя девочка упала с батута в одном из барнаульских ТРЦ и получила серьезную травму спины. Суд признал владельца аттракциона виновным, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на прокуратуру Индустриального района Барнаула.
После падения с батута трехлетняя девочка сломала себе позвоночник. Ее мать подала в суд на хозяина аттракциона: возле батута не было организовано мягкой безопасной зоны.
По решению суда предприниматель должен выплатить 100 тысяч рублей за компенсацию морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа за нарушение "Закона о защите прав потребителей".
Источник уточняет, что в Индустриальном районе аттракционы с батутами есть в трех торгово-развлекательных центрах: "Арене", "Европе" и "Праздничном".
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