Алтайский следком возбудил дело в связи с травмой малышей на горке в "Лесной сказке"

В декабре 2017 года на территории парка "Лесная сказка" была установлена деревянная горка для детей и взрослых. Однако в краевом следственном комитете установили, что горка не соответствовала требованиям безопасности - ее конструкция имела "большой перепад на ледяную поверхность".

В январе-феврале 2018 года при катании с горки двумя пятилетними детьми были получены компрессионные переломы позвоночников, что причинило тяжкий вред здоровью.

По словам Ольги Чесноковой, помощника руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Дело ведет следственный отдел по Индустриальному району Барнаула алтайского следкома.

В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и вины конкретных должностных лиц районной администрации, ответственных за безопасность граждан при эксплуатации деревянной горки.

Расследование продолжается.