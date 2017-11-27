В Барнауле за 25 млн продают старинную картину известного художника. Фото: avito.ru. В Барнауле за 25 млн продают старинную картину известного художника. Фото: avito.ru. В Барнауле за 25 млн продают старинную картину известного художника. Фото: avito.ru. В Барнауле за 25 млн продают старинную картину известного художника. Фото: avito.ru. В Барнауле за 25 млн продают старинную картину известного художника. Фото: avito.ru.

Продавец пишет, что произведение искусства досталось ему по наследству. Картина "Деревня" написана маслом. Эксперты считают, что Федор Васильев создал полотно в начале прошлого века.

Художник написал картину после поездок по провинциальным селам Украины. Это путешествие впечатлило автора. На картине он отразил тяготы жизни простых крестьян.

Стоимость картины — 25 млн рублей.