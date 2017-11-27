В Барнауле продают картину известного русского пейзажиста Федора Васильева. Объявление разместили на сайте avito.ru.
В Барнауле за 25 млн продают старинную картину известного художника. Фото: avito.ru.
В Барнауле за 25 млн продают старинную картину известного художника. Фото: avito.ru.
В Барнауле за 25 млн продают старинную картину известного художника. Фото: avito.ru.
В Барнауле за 25 млн продают старинную картину известного художника. Фото: avito.ru.
В Барнауле за 25 млн продают старинную картину известного художника. Фото: avito.ru.
Продавец пишет, что произведение искусства досталось ему по наследству. Картина "Деревня" написана маслом. Эксперты считают, что Федор Васильев создал полотно в начале прошлого века.
Художник написал картину после поездок по провинциальным селам Украины. Это путешествие впечатлило автора. На картине он отразил тяготы жизни простых крестьян.
Стоимость картины — 25 млн рублей.
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