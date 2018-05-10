В Барнауле отключили отопление

В Барнауле 10 мая официально завершился отопительный сезон. Постановление об этом подписал Сергей Дугин, сообщает официальный сайт города.
В администрации отмечают, что ресурсоснабжающим организациям поручили обеспечить повсеместное отключение отопления.
При этом управляющие компании и юридические лица по согласованию с жителями могли завершить отопительный сезон досрочно.
В 2017 году в Барнауле отопление отключили 2 мая, а в Бийске и Рубцовске — 25 апреля. В 2016 году подача тепла в дома барнаульцев прекратилась 22 апреля.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.