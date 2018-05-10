В Барнауле отключили отопление

Сегодня, 13:21.
Жизнь

В Барнауле 10 мая официально завершился отопительный сезон. Постановление об этом подписал Сергей Дугин, сообщает официальный сайт города.

Батарея.
Батарея. Фото: Лидия Соколова. altapress.ru

В администрации отмечают, что ресурсоснабжающим организациям поручили обеспечить повсеместное отключение отопления.

При этом управляющие компании и юридические лица по согласованию с жителями могли завершить отопительный сезон досрочно.

В 2017 году в Барнауле отопление отключили 2 мая, а в Бийске и Рубцовске — 25 апреля. В 2016 году подача тепла в дома барнаульцев прекратилась 22 апреля.

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