В Барнауле женщина нашла паспорт и оформила кредитную карту на имя незнакомки

В марте женщина нашла паспорт у здания вокзала. Документы принадлежали жительнице Тальменского района. Злоумышленнице были нужны деньги и она решила взять кредитную карту по чужому паспорту.

Обвиняемая через интернет оформила заявку на получение кредитки в одном из банков города. В анкете женщина указала данные из чужих документов. Заявку одобрили и сотрудники банка отправили к злоумышленнице своего представителя.

Обвиняемая была похожа на женщину, фото которой находилось в паспорте, поэтому работники банка ничего не заподозрили. Спустя время злоумышленница сняла деньги с карты и потратила их.

Обман раскрылся, когда в конце июня настоящей хозяйке паспорта стали звонить из банка и просить оплатить проценты. Женщина рассказала, что потеряла документы и не получала карту.

Злоумышленницу нашли благодаря тому, что она указала в заявке свой настоящий номер телефона. Она признала свою вину.

Женщине грозит штраф до 120 тыс. рублей или обязательные либо исправительные работы.