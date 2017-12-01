Барнаулец взял 15 тысяч у МФО на год и переплатил 765 процентов

Как altapress.ru сообщила помощник судьи Ленинского района Барнаула Юлия Ноак, ответчик взял у МФО 15 тысяч рублей на год с выплатой 2% за каждый календарный день пользования денежными средствами. Займ он не вернул, и представитель кредитора обратился в суд.

Должник возражал против взыскания суммы процентов, указывая на то, что установленная истцом ставка за пользование кредитом в 50 раз больше, чем действующая ставка рефинансирования, что является злоупотреблением.

Суд признал эти доводы необоснованными в связи с тем, что договор займа стороны заключили на добровольной основе. Заемщика ознакомили со всеми существенными условиями договора. Ответчик не представил доказательств, подтверждающих, что заключение договора состоялось в результате принуждения, либо он заблуждался относительно природы сделки.

Размер процентной ставки соответствовал среднерыночным значениям полной стоимости потребительских кредитов (займов), рассчитанных Банком России за период с 1 января по 31 марта 2015 года. В связи с этим суд удовлетворил требования МФО в полном объеме.

Не все люди понимают, что начисление на сумму займа от 1% в день — это очень высокая кредитная ставка. Как показывает практика, размер годового процента у большинства МФО составляет до 800% годовых, то есть от 1% до 3% в день. Кроме того, при заключении кредита оговаривается срок его возврата, и в случае просрочек платежей начисляются пени и неустойки.

Прежде чем взять займ у МФО, следует внимательно прочитать договор, особенно текст, написанный мелким шрифтом. Попросите, чтобы вам разъяснили, какие проценты нужно платить на примере конкретных цифр, и рассказали о размерах неустоек.