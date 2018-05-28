В Барнауле женщина выпала из окна многоэтажки и погибла.

Предварительно установлено, что смерть 41-летней женщины не носит криминальный характер. По словам очевидцев, ЧП произошло у одного из домов на улице Георгия Исакова.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 24 мая в Барнауле из окна также выпала женщина.