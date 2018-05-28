В Барнауле женщина выпала из окна многоэтажки и погибла.

В Барнауле вечером 27 мая из окна многоэтажного дома выпала женщина, рассказали altapress.ru в СУ СКР по Алтайскому краю. Потерпевшая скончалась на месте.
Предварительно установлено, что смерть 41-летней женщины не носит криминальный характер. По словам очевидцев, ЧП произошло у одного из домов на улице Георгия Исакова.
Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 24 мая в Барнауле из окна также выпала женщина.
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